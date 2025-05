Sant’Agata | un’assemblea sulla rimozione del ponte

Mercoledì 4 giugno, Sant'Agata sul Santerno si fa sentire! Un’assemblea pubblica discuterà la rimozione del ponte ferroviario sul fiume, un tema caldo che riflette il crescente interesse per la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Partecipa per far sentire la tua voce: la tua opinione conta! Scopri come questa decisione potrebbe trasformare il paesaggio locale e migliorare la vita della comunità. Non mancare!

Si torna a parlare del ponte di Sant’Agata sul Santerno, questa volta in un’assemblea pubblica dedicata alla rimozione del ponte ferroviario sul fiume. Si svolgerà mercoledì 4 giugno alle 20.30 nell’area esterna della sala della comunità di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 3, l’assemblea aperta a tutti e dedicata alla rimozione. Durante l’assemblea, voluta dall’amministrazione comunale per garantire a tutti i cittadini la necessaria trasparenza su un’opera molto attesa, sarà illustrato nel dettaglio l’intervento di rimozione del ponte ferroviario da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agata: un’assemblea sulla rimozione del ponte

Secondo msn.com: Martedì 4 giugno sarà illustrato ai cittadini nel dettaglio l’intervento da parte di Rete ferroviaria italiana. La demolizione richiederà 6 mesi .

Da msn.com: Dopo una prima fase di accantieramento, avvenuta nei primi giorni di aprile, i lavori per la rimozione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul ... quale svolgere l’assemblea pubblica di ...

Secondo ravennanotizie.it: Questa mattina, 9 aprile, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato le attività propedeutiche alla rimozione del ponte ferroviario sul fiume Santerno, a Sant’Agata sul Santerno. “Si tratta di ...