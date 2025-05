Sanremo il Comune ritende la mano alla Rai | Conti posso già chiamarlo con lui si lavora bene

Il Festival di Sanremo si prepara a una nuova era di collaborazione! Dopo la decisione del Consiglio di Stato, la Rai è costretta a sedersi al tavolo delle trattative con il Comune. Un'opportunità per superare tensioni passate e lavorare insieme verso un evento che celebra la musica italiana. Il vero punto di svolta? La possibilità di arricchire la kermesse con nuove idee e investimenti. Resta sintonizzato, il festival promette sorprese!

La decisione finale del Consiglio di Stato, che ha respinto ogni appello, obbliga la Rai a negoziare con il Comune di Sanremo, quindi a spendere più del previsto, per l’organizzazione della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Le due parti negli ultimi mesi hanno mostrato una certa tensione reciproca ( da Viale Mazzini è arrivata pure una diffida ), che ora – almeno in apparenza – il Sindaco della città ligure sembra scongiurare. Carlo Conti posso chiamarlo anche oggi pomeriggio . E’ un uomo molto empatico, con Conti si lavora bene ha dichiarato all’ Ansa Alessandro Mager dopo la sentenza del Consiglio di Stato, aggiungendo: Piace alle persone perché abbiamo fatto qualche metro insieme per le strade di Sanremo ed è sempre disponibile a scattare selfie con chiunque si rapporti con lui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sanremo, il Comune (ri)tende la mano alla Rai: “Conti posso già chiamarlo, con lui si lavora bene”

Sanremo: la Rai parteciperà al bando del comune

Sanremo si prepara a una possibile rivoluzione: il Comune ha lanciato un bando che potrebbe mettere in discussione la storica partnership con la Rai.

