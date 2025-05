Sanità in Friuli 40 milioni dalla Regione ma solo al pronto soccorso Il no di Cgil | Va esteso a tutti

In Friuli Venezia Giulia, la Regione stanzia 40 milioni per potenziare il pronto soccorso, ma la CGIL chiede un intervento più ampio: "Investire nella sanità significa garantire qualità e sicurezza a tutti". Questo dibattito si inserisce in un trend nazionale di crescente richiesta di investimenti nel settore. La salute dei cittadini non può essere limitata a reparti specifici. E tu, cosa ne pensi? La sanità merita attenzione totale!

FRIULI VENEZIA GIULIA - «Sono aperto a tutte le considerazioni; credo che le persone, e tutte le professionalità, vadano messe nelle condizioni migliori per lavorare, e che tutte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sanità, in Friuli 40 milioni dalla Regione ma solo al pronto soccorso. Il no di Cgil: «Va esteso a tutti»

