Sangue a Porta Venezia Morto dopo due settimane il tredicenne accoltellato

Tragedia a Porta Venezia: il tredicenne Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, accoltellato due settimane fa, è deceduto dopo un lungo ricovero. Questo drammatico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane e sull'emergenza giovanile. Come possiamo proteggere i nostri ragazzi da violenze insensate? La comunità è chiamata a riflettere su come costruire un futuro più sicuro e inclusivo per tutti.

Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed non ce l’ha fatta. Dopo due settimane di ricovero nel reparto di Terapia intensiva del Fatebenefratelli, il tredicenne originario dell’egiziana Sharkia, che il 28 giugno avrebbe compiuto 14 anni, è morto. I fendenti sferrati dal ventisettenne cubano Randi Despaigne Martinez si sono rivelati fatali, in particolare quello che ha bucato il torace e perforato il polmone destro. Ora per il caraibico, fermato dai carabinieri poche ore dopo l’aggressione, cambia l’accusa: da tentato omicidio a omicidio volontario. Subito dopo il decesso, le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio di controllo nell’area dell’ospedale, considerato il precedente della maxi rissa andata in scena il 20 maggio tra sette amici di Ahmed in un cortile esterno del centro clinico; per fortuna, non ci sono state visite inattese né tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sangue a Porta Venezia. Morto dopo due settimane il tredicenne accoltellato

Bimbo morto dopo il parto: indagate ginecologa e ostetrica

Una tragedia per la comunità e per la famiglia: un neonato è deceduto poche ore dopo la nascita al Policlinico Casilino.

Cerca Video su questo argomento: Sangue Porta Venezia Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sangue a Porta Venezia. Morto dopo due settimane il tredicenne accoltellato; Accoltellato insieme al suo cane: ragazzo di 13 anni muore dopo due settimane; È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato in centro a Milano; Milano, è morto il ragazzo 13enne accoltellato a Porta Venezia con il suo cane. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sangue a Porta Venezia. Morto dopo due settimane il tredicenne accoltellato

Lo riporta msn.com: L’adolescente egiziano Abdelaziz Ahmed è deceduto al Fatebenefratelli. La lite per l’hashish e i fendenti. Ora il pusher sarà accusato di omicidio.

Milano, accoltellato dal pusher in Porta Venezia: il tredicenne Abdelaziz non ce l’ha fatta. “È omicidio volontario”

Riporta msn.com: Ferito dopo una lite due settimane fa. Un fendente aveva ucciso subito il rottweiler del ragazzino. L’arresto dello spacciatore era avvenuto a Pozzuolo Martesana ...

È morto il 13enne accoltellato due settimane fa in Porta Venezia: l’aggressore accusato di omicidio volontario

Lo riporta ilgiorno.it: La vicenda risale allo scorso 16 maggio, in viale Vittorio Veneto a Milano. Il ragazzino era ricoverato all’ospedale Fatebenfratelli. Il pusher cubano di 27 anni si trova in carcere a San Vittore ...