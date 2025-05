San Primo Il progetto va avanti

Il progetto di riqualificazione del Monte San Primo avanza, nonostante le opposizioni degli ambientalisti. Questo intervento, sostenuto dal Comune e dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano, punta a valorizzare un patrimonio naturale cruciale. Mentre il dibattito su sostenibilità e sviluppo continua a crescere, la tensione tra progresso e tutela ambientale si fa sempre più evidente. Quale futuro attende le nostre montagne? La risposta sta nel bilanciare innovazione e rispetto per l'ambiente.

Nonostante le proteste degli ambientalisti prosegue il progetto varato dal Comune e dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano per riqualificare il Monte San Primo. Nei giorni scorsi è stata assegnata la redazione del progetto di fattibilità e nominato il responsabile unico del progetto, con l’obiettivo di predisporre nei dettagli l’intervento già approvato in via preliminare. Il sogno di tornare a sciare sul Terrabiotta è un incubo per 35 associazioni ambientaliste che negli ultimi anni si sono spese, con proteste e raccolte e di firme, per fermare il progetto, ritenuto assurdo, di riportare lo sci su piste abbondantemente al di sotto dei duemila metri di quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Primo . Il progetto va avanti

