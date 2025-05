San Marzano sul Sarno sul palcoscenico della cultura italiana | Carmena Zuottolo riconfermata nel CdA dell’Accademia Nazionale di Danza

San Marzano sul Sarno si fa notare nel panorama culturale italiano! Carmela Zuottolo, avvocato e figura di spicco, è stata riconfermata nel CDA dell’Accademia Nazionale di Danza. Una nomina che non solo celebra il talento locale, ma evidenzia anche l'importanza della danza come espressione artistica fondamentale in un periodo in cui la cultura ha bisogno di rinascere. Scoprite come questa scelta possa influenzare il futuro della danza in Italia!

Con decreto firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, l'onorevole Anna Maria Bernini, l’avvocato Carmela Zuottolo è stata ufficialmente riconfermata nel Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Danza, prestigioso ente interamente controllato dal Ministero. La nomina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - San Marzano sul Sarno sul palcoscenico della cultura italiana: Carmena Zuottolo riconfermata nel CdA dell’Accademia Nazionale di Danza

