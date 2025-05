San Donato niente via Ramelli Bocciata mozione di Fratelli d’Italia | Figura troppo strumentalizzata

A San Donato Milanese, la mozione di Fratelli d’Italia per intitolare una via a Sergio Ramelli è stata bocciata con 4 voti favorevoli e 17 contrari. Questa decisione segna un momento cruciale nel dibattito pubblico, riflettendo come il passato continui a influenzare le scelte politiche attuali. La figura di Ramelli, simbolo controverso, resta al centro di discussioni che toccano temi di memoria storica e identità collettiva. Un tema caldo che merita attenzione!

Al termine di una discussione-fiume, con 4 voti a favore e 17 contrari il consiglio comunale di San Donato Milanese ha bocciato la mozione di Fratelli d’Italia, che chiedeva d’intitolare una via della città a Sergio Ramelli, il 18enne militante del Fronte della gioventù morto a Milano il 29 aprile 1975 in seguito a una violenta aggressione da parte di alcuni attivisti di Avanguardia operaia. Svariati gli interventi che si sono succeduti nel parlamentino locale dopo che il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guido Massera, ha illustrato il testo della mozione, nella quale la drammatica scomparsa del 18enne veniva indicata come un riflesso degli "anni di piombo, che sono stati una delle pagine più tristi della storia della nostra patria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Donato, niente via Ramelli. Bocciata mozione di Fratelli d’Italia: "Figura troppo strumentalizzata"

