San Diego Comic-Con | ecco perché i Marvel Studios non ci saranno

I Marvel Studios non parteciperanno al San Diego Comic-Con quest'estate, sorprendendo i fan di tutto il mondo. Questa scelta strategica potrebbe segnare un cambiamento nel modo in cui i colossi del cinema promuovono le loro opere. Ninella la curiosità: cosa riserveranno per il 2025? Con l’MCU che evolve, l'assenza di un grande palcoscenico farà crescere l'attesa e la speculazione. Un nuovo corso per il mondo dei supereroi?

Con un grande colpo di scena di Marvel Studios non saranno presenti al San Diego Comic-Con che si terrà quest'estate ed ecco il motivo della scelta In vista del San Diego Comic-Con 2025, i fan hanno scoperto cosa hanno in serbo i Marvel Studios per il più grande evento Comic-Con dell'anno. Lo studio dietro l'MCU è solitamente noto per presentare quello che è senza dubbio il panel più celebrato del SDCC come headliner del sabato sera, portando notizie sulle riprese e sul casting che fanno discutere i fan per mesi. Quest'anno, però, i Marvel Studios non terranno alcun panel durante il San Diego Comic-Con 2025.

Marvel salta il panel nella Hall H al San Diego Comic Con 2025

Marvel sorprende tutti e salta il panel nella Hall H al San Diego Comic-Con 2025, lasciando i fan a bocca aperta! Questo evento, un tempo considerato il palcoscenico indiscusso per le rivelazioni epocali, sembra seguire una nuova strategia.

