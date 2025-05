San Casciano a porte aperte La chiesa riprende vita dopo dieci anni di chiusura

Dopo dieci anni di silenzio, la chiesa di San Casciano torna a brillare nel cuore di Sansepolcro. Questa sera, una processione segnerà non solo la riapertura del luogo di culto, ma anche un momento di rinascita spirituale per la comunità. Un evento simbolico che si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione dei patrimoni locali. Un’occasione imperdibile per riscoprire tradizioni e mantenere viva la fede collettiva!

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Riapre la piccola chiesa di San Casciano sulla collina di Sansepolcro, al termine della salita di via dei Molini. Qui stasera arriverà la processione a chiusura del mese mariano che partirà alle 20.45 dal Sacro Cuore, con l’esposizione del Santissimo Sacramento e la benedizione eucaristica, non dimenticando che da martedì scorso è ripresa l’attività con la preghiera del Santo Rosario. Una bella notizia per la comunità del Borgo e non soltanto per quella religiosa, trattandosi di un pezzo di storia che riprende vita a distanza di una decina di anni, nel corso dei quali la chiesa era di fatto chiusa al culto senza però essere stata mai sconsacrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Casciano a porte aperte. La chiesa riprende vita dopo dieci anni di chiusura

