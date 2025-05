Samuel incorona | Fiducia in Lautaro Martinez! Inter ha idee chiare

Walter Samuel, ex campione e ora commentatore, ha espresso grande fiducia in Lautaro Martinez alla vigilia della finale di Champions League. Un segnale forte in un momento in cui l'Inter cerca di confermarsi ai vertici del calcio europeo. Mentre il dibattito su quale sia la "vera" Inter si accende, la capacità di Martinez di brillare potrebbe essere decisiva. Riuscirà a scrivere una nuova pagina di storia per i nerazzurri?

Walter Samuel ha parlato prima del fischio d'inizio della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito il suo commento. LE PAROLE – Walter Samuel si è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di PSG – Inter: « Non so se vedere delle grandi similitudini tra la nostra Inter e quella attuale. Penso che ognuna abbia le sue specificità. C'è grande entusiasmo per la partita di stasera, sono convinto che i nerazzurri faranno il massimo per portarla a casa. C'è piena fiducia verso Lautaro Martinez, che ha fatto grandi cose con l'Argentina. Speriamo che possa incidere anche stasera con la maglia dell'Inter.

Samuel: «Finale emozione unica! Inter, ecco cosa ci vuole»

Samuel, icona del calcio, sa come vivre ogni attimo di una finale. Nel 2010 il suo talento ha brillato con l’Inter di Mourinho a Madrid, ora l’adrenalina si riaccende a Monaco contro il PSG.

