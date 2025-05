Samuel | Finale emozione unica! Inter ecco cosa ci vuole

Samuel, icona del calcio, sa come vivre ogni attimo di una finale. Nel 2010 il suo talento ha brillato con l’Inter di Mourinho a Madrid, ora l’adrenalina si riaccende a Monaco contro il PSG. Le sue parole sono un invito a sognare e a non dimenticare che, per vincere, serve determinazione e cuore. È il momento di riscrivere la storia: l'emozione di una finale è unica, e l'Inter è pronta a conquistare il mondo!

Samuel sa cosa vuol dire affrontare finali, anche vincerle. Nel 2010 fu protagonista con l’Inter di José Mourinho a Madrid, stavolta si giocherà a Monaco di Baviera. Il difensore ha parlato nel Matchday Programme delle sue aspettative. CONSIGLI – Tra poche ore l’ Inter scenderà in campo per giocare la finale di Champions League contro il Psg. 15 anni fa ci fu l’ultimo successo in campo europeo, Walter Samuel era tra i protagonisti. Proprio Samuel ha detto la sua: « Affrontare una partita del genere è un’emozione unica, per l’importanza e la bellezza della competizione. Arrivare in fondo significa aver compiuto un cammino importante e superato avversari di valore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Samuel: «Finale emozione unica! Inter, ecco cosa ci vuole»

