Samuel a Sky | Vincere la Champions sarebbe un premio per tutta l’Inter! Lautaro? Speriamo realizzi il suo sogno…

Walter Samuel, ex difensore dell'Inter, ha dichiarato a Sky Sport che vincere la Champions sarebbe un riconoscimento per l'intera squadra. Con il sogno di Lautaro Martinez in ballo, la tensione cresce mentre ci si prepara alla finale contro il PSG. In un periodo in cui le squadre italiane cercano di riconquistare il loro posto tra le elite europee, il commento di Samuel accende la speranza dei tifosi. La storia sta per scrivere un nuovo capitolo!

Walter Samuel, intervistato da Sky Sport nei momenti che hanno preceduto la finale di Champions League tra Inter e PSG, ha espresso il suo pensiero sulla sfida. «Giocare oggi farei fatica (ride, ndr) ma è una partita unica, speriamo di riportare la Coppa in Italia, sarebbe bello per il calcio italiano. Punti di contatto tra questa Inter e quella del Triplete? Quella di oggi gioca un calcio diverso, fare paragoni è difficile. Il nostro è un bel passato, non ci sono tante similitudini tra le due squadre.

