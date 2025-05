Samsung spiega come ha fatto a rendere Galaxy S25 Edge così sottile e potente

Samsung ha svelato il segreto dietro il suo Galaxy S25 Edge: un perfetto equilibrio tra design e potenza. Grazie a innovazioni tecnologiche all'avanguardia, questo smartphone non solo è ultrasottile, ma offre anche performance straordinarie. In un’era in cui gli utenti cercano dispositivi sempre più leggeri ma performanti, il S25 Edge si posiziona come un campione di eleganza e funzionalità. Scopri come il futuro della tecnologia mobile sta diventando realtà!

Samsung ha spiegato alcuni dettagli tecnici che hanno permesso la costruzione di uno smartphone ultrasottile ma potente come Galaxy S25 Edge.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

