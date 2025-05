Sampdoria Manfredi | "Trascinati verso il collasso economico | abbiamo salvato il club da un fallimento certo"

La Sampdoria, storica squadra genovese, si trova sull'orlo del baratro economico. Il nuovo presidente Manfredi ha dichiarato di aver salvato il club da un fallimento certo, ma ora la salvezza sportiva è una corsa contro il tempo. In un calcio sempre più segnato da crisi finanziarie e penalizzazioni, il futuro della Doria potrebbe diventare un simbolo di resilienza o un triste monito. Riusciranno a risalire la china?

La Sampdoria si sta preparano a giocare il possibile playout contro la Salernitana dopo la penalizzazione del Brescia in primo grado.

Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito"

Roberto Mancini, ex bandiera della Sampdoria e attuale consigliere del club, esprime il suo eterno legame con la squadra dopo la retrocessione in Serie C.

Sampdoria, Manfredi: "Trascinati verso il collasso economico: abbiamo salvato il club da un fallimento certo"

La Sampdoria si sta preparano a giocare il possibile playout contro la Salernitana dopo la penalizzazione del Brescia in primo grado. Mentre si attende la conferma.

Manfredi: «Le parole di Cellino sono un atto di diffamazione grave e inaccettabile. La squadra? Ha voglia di rivalsa. Ai tifosi dico questo…»

Matteo Manfredi, il presidente della Sampdoria ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport

Sampdoria, Manfredi rassicura. Ma Tey è furibondo

Gli scenari del club blucerchiato dopo la retrocessione in C aspettando gli sviluppi del caso Brescia: possibili stravolgimenti, Messina e Walker in discussione