Salvò tante case attraverso la rottura controllata degli argini nell' alluvione | premiato con l’Ordine al merito della Repubblica

In un'epoca in cui il coraggio civico è più necessario che mai, un cittadino conselicese si distingue per il suo atto eroico: ha salvato numerose case durante l'alluvione grazie alla rottura controllata degli argini. Lunedì 2 giugno, sarà premiato con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un gesto che ci ricorda l'importanza dell'impegno collettivo e della responsabilità verso la comunità. La solidarietà non conosce confini!

C'è anche un conselicese tra i nove cittadini che, nella mattinata di lunedì 2 giugno in piazza del Popolo a Ravenna, saranno insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto Raffaele Ricciardi. Come ogni anno, nella giornata della Festa della Repubblica anche a Ravenna si.

Avellino, in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.