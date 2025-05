Salvini sul traghetto | Adesso servono ore con il Ponte da Reggio e Messina in dieci minuti

Matteo Salvini torna sotto i riflettori con il suo video sulla traversata dello Stretto di Messina, un viaggio di solo dieci minuti che si trasforma in ore di attesa. Questo episodio riaccende il dibattito sul ponte, simbolo di un’Italia che cerca soluzioni per una mobilità più efficiente. In un momento in cui le infrastrutture sono al centro del rilancio economico, la sua testimonianza invita a riflettere su un futuro che potrebbe essere diverso.

Il ministro lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook documentando, come da tradizione, quell'infernale tragitto di pochi chilometri in assenza del ponte.

Salvini in viaggio verso Messina: "Un saluto dal traghetto, al lavoro per un’Italia più connessa, efficiente e moderna"

Matteo Salvini si gode una traversata sul traghetto verso Messina, immerso in un sole estivo. Un viaggio simbolico per un'Italia più connessa ed efficiente.

