Salvini | ' Sostenibilità non significa condannare chi usa l' auto per lavoro'

Matteo Salvini afferma che la sostenibilità non deve penalizzare chi utilizza l'auto per lavoro. Questa visione si inserisce in un dibattito più ampio sulla mobilità e sull'equilibrio tra innovazione ecologica e realtà quotidiane. Con il possibile blocco degli Euro5 diesel, emerge una questione cruciale: come garantire la transizione ecologica senza compromettere l'occupazione e le esigenze lavorative? Una sfida che richiede soluzioni intelligenti e inclusive.

"Da ministro dei trasporti non ritengo che la sostenibilità passi attraverso la condanna di chi usa l'automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare. Quelle sono fesserie, sono follie che avvantaggiano altri mercati. Penso al possibile blocco degli Euro5 diesel in tante regioni italiane a partire dal primo di ottobre che stiamo cercando di scongiurare". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova. "Milioni di italiani non possono permettersi l'auto nuova elettrica o ibrida ultimo modello", "perché la situazione economica è ancora complessa", ha detto.

Premiata anche la Regina dell'Adriatico, la sindaca: "Sostenibilità e qualità ambientale sono le priorità"

Cattolica, la Regina dell’Adriatico, si aggiudica con orgoglio la Bandiera Blu. Martedì mattina, la Foundation for Environmental Education ha premiato 246 comuni rivieraschi per la loro qualità ambientale e sostenibilità.