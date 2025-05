Salvini | La battuta sul vino? Giani preoccupato per la ricandidatura

Matteo Salvini, con la sua battuta sul vino, rivela un'ironia che svela il clima politico attuale. Il richiamo ai vini toscani e abruzzesi non è solo un invito a brindare, ma un modo per smorzare le tensioni e promuovere un'alleanza tra regioni. In un'epoca in cui le rivalità politiche sono all'ordine del giorno, vedere i leader unirsi nel nome della tradizione culinaria è un segnale di cambiamento. Chi ha detto che la politica non

FIRENZE – “Stasera beviamo vini toscani e abruzzesi, così facciamo un gemellaggio. Ho invitato il governatore della Toscana e il governatore dell’Abruzzo, così faremo una sana e onesta competizione. Ormai mangio quotidianamente la pappa al pomodoro e il lampredotto. Insomma nella terra di ‘Amici miei’ che la sinistra monti la polemica su una battuta sul vino, a meno che Giani non abbia altri argomenti. Capisco la preoccupazione di chi da governatore uscente non è ancora stato indicato come ricandidato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze parlando con i giornalisti sulla battuta sul vino e sui toscani, a margine della cena de “Il Mondo al contrario”, insieme al vicesegretario del Carroccio ed eurodeputato Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “La battuta sul vino? Giani preoccupato per la ricandidatura”

