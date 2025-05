Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel | Fesserie che avvantaggiano altri mercati

Matteo Salvini alza la voce contro il blocco degli Euro5 diesel, definendolo "follie" che favoriscono mercati esteri. In un periodo in cui la sostenibilitĂ diventa un tema centrale, il dibattito si infiamma: come bilanciare ecologia e necessitĂ quotidiane? Il suo intervento mette in luce una frattura nel modo di interpretare la transizione ecologica, sollevando interrogativi cruciali su mobilitĂ e lavoro. Un tema da seguire con attenzione!

"Da ministro dei trasporti non ritengo che la sostenibilitĂ passi attraverso la condanna di chi usa l' automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare. Quelle sono fesserie, sono follie che avvantaggiano altri mercati. Penso al possibile blocco degli Euro5 diesel in tante regioni italiane a partire dal primo di ottobre che stiamo cercando di scongiurare". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova. "Milioni di italiani non possono permettersi l'auto nuova elettrica o ibrida ultimo modello", "perchĂ© la situazione economica è ancora complessa", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel: "Fesserie che avvantaggiano altri mercati"

Cerca Video su questo argomento: Salvini Critica Blocco Euro5 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salvini, no a Superbollo, blocco auto Euro 5 e solo auto elettriche dal 2035. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel: "Fesserie che avvantaggiano altri mercati"

Riporta msn.com: Il ministro dei Trasporti Salvini si oppone al blocco degli Euro5 diesel, sottolineando le difficoltà economiche degli italiani.

Salvini, no a Superbollo, blocco auto Euro 5 e solo auto elettriche dal 2035

Secondo msn.com: Al centro dell’intervento di Salvini, tre temi chiave: la progressiva abolizione del Superbollo, l’opposizione al blocco dei mezzi Euro 5 e il rifiuto dell’obbligo di passaggio totale all ...

Blocco diesel Euro 5 da ottobre 2025: salta tutto?

sicurauto.it scrive: Scopri cosa comporterà il blocco diesel Euro 5 da ottobre 2025 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e i tentativi per rinviarlo.