Salvini contro il blocco dei diesel Euro5 | Follie non si criminalizzi chi lavora con l’auto

Matteo Salvini si oppone al blocco dei diesel Euro5, sottolineando l'importanza di non penalizzare chi utilizza l'auto per lavorare. In un contesto di crescente attenzione per la sostenibilità, il dibattito si intensifica: è giusto sacrificare il lavoro in nome dell'ambiente? Questo è solo l'inizio di un confronto che potrebbe ridefinire le nostre scelte quotidiane. Resta da capire come il mercato e i cittadini reagiranno a queste decisioni.

«Da ministro dei trasporti non ritengo che la sostenibilità passi attraverso la condanna di chi usa l’automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare. Quelle sono fesserie, sono follie che avvantaggiano altri mercati. Penso al possibile blocco degli Euro5 diesel in tante regioni italiane a partire dal primo di ottobre che stiamo cercando di scongiurare». Lo ha detto il ministro dei Trasporti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salvini contro il blocco dei diesel Euro5: “Follie, non si criminalizzi chi lavora con l’auto”

