Salviamo i ghiacciai | ogni decimo di grado conta per il futuro del pianeta

Salviamo i ghiacciai! Ogni decimo di grado conta per il futuro del nostro pianeta. Queste imponenti sentinelle bianche sono in pericolo, ma c'è ancora speranza. Uno studio recente rivela che un'azione climatica forte e tempestiva potrebbe proteggere metà della massa glaciale mondiale. È un invito urgente a riflettere: la preservazione dei ghiacciai non è solo una questione ambientale, ma una battaglia per la nostra stessa acqua e vita futura. Unisciti alla causa!

I ghiacciai, imponenti sentinelle bianche delle nostre montagne e riserve vitali di acqua dolce, sono in pericolo. Ma c'è una speranza concreta: un'azione climatica forte e immediata potrebbe salvare metà della massa glaciale mondiale ancora esistente. È il messaggio cruciale, allo stesso tempo allarmante e incoraggiante, che emerge da uno studio rivoluzionario pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. Cambiamento climatico oltre il limite: la Terra supera 1,5°C per il secondo anno consecutivo. Salviamo i ghiacciai: una corsa contro il tempo. La ricerca, condotta da un team internazionale che ha modellato l'evoluzione di oltre 200.

