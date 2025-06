Salis tappa nel centro storico per la seconda uscita | Aiuti a chi migliora i vicoli | Video

La neosindaca di Salis segna un punto di svolta nel centro storico con la sua seconda uscita, puntando su un turismo consapevole. "Sì al turismo, ma non vogliamo un Luna Park", afferma, sottolineando l'importanza di preservare l'identità dei vicoli. Un approccio che si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione dei patrimoni locali: sarà fondamentale trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione per riqualificare senza snaturare. Non perdere i dettagli!

La neosindaca parte dal "Repessin" della Maddalena: "Sì al turismo, ma non vogliamo un Luna Park". E sul Piano caruggi: "Ci sarà una revisione complessiva, ma noi porteremo avanti le buone pratiche".

Salis, per la seconda uscita tappa nel centro storico di Genova: “Aiuti a chi migliora i vicoli”

Silvia Salis, la passeggiata in centro storico

