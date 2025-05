Salerno a lutto | addio a Capitano Vincenzo Fiorillo riferimento per i pescatori del territorio

Salerno piange la scomparsa del Capitano Vincenzo Fiorillo, un simbolo per i pescatori locali e custode di una tradizione secolare. Nato nel 1937, Fiorillo ha rappresentato non solo un mestiere, ma un’intera cultura legata al mare. La sua dedizione e il suo amore per il lavoro sono un richiamo a riflettere sul valore delle radici e della comunità . In un’epoca in cui le tradizioni rischiano di perdersi, la sua eredità rimarrà viva nei cuori dei

Addio ad un pezzo di storia salernitana: il Capitano Vincenzo Fiorillo classe 1937. Appartenente ad una famiglia storica da generazioni di pescatori salernitani, uomo devoto al lavoro instancabilmente, ha segnato un'epoca e ha dato lustro alla nostra cittĂ nella storia della tradizione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno a lutto: addio a Capitano Vincenzo Fiorillo, riferimento per i pescatori del territorio

