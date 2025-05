Salernitana alla finestra ma il popolo granata è sul piede di guerra

La Salernitana è in attesa, ma i tifosi granata sono pronti alla battaglia. In un clima di incertezze nel calcio italiano, la pressione cresce e il popolo salernitano non ci sta! In questo contesto di caos e transizioni, emerge una domanda cruciale: quali strategie adotterà la società? Gli appassionati vogliono risposte e stabilità, mentre il futuro rimane nebuloso. Scopri cosa si cela dietro le quinte di questa situazione scottante!

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Nell'interminabile balletto post-campionato che sta animando il finale di stagione c'è una variabile che non va sottovalutata: siamo in Italia. E se a questo aggiungiamo il carico da 90 rappresentato dal settore coinvolto – il mondo del calcio – la frittura totale globale diventa piatto centrale della grande abbuffata. Accade, quindi, che la famosa frase spesso attribuita a Goebbels (Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità) trova terreno più che fertile nel fangoso pantano nel quale nuotano, più o meno volentieri, Salernitana, Samp, Brescia e Frosinone.

