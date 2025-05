Salento esplosione nella notte | market nel mirino

Nella quiete della notte, un’esplosione ha scosso Lequile: un ordigno ha colpito il market Mag FarmaShop. Questo evento inquietante riporta l’attenzione su un trend allarmante di violenza e insicurezza che sta interessando molte realtà locali. Ma ciò che sorprende è la resilienza della comunità, pronta a reagire e unirsi. La sicurezza non è mai stata così fondamentale; ora più che mai, è tempo di riflettere su come proteggerci e ripartire.

Un ordigno, forse una bimba carta, è esploso la scorsa notte davanti al market-salumeria Mag farmaShop su via Toscana a Lequile. La deflagrazione avvenuta attorno alle 2.30 ha causato danni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, esplosione nella notte: market nel mirino

