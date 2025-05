Sacchi per la raccolta rifiuti a portata di mano Distributori pronti in piazza Martiri delle Foibe

A Turbigo, la raccolta differenziata diventa ancora più semplice e accessibile! Da lunedì, in piazza Martiri delle Foibe, un distributore automatico di sacchi per plastica e rifiuti organici sarà a disposizione di tutti. Questo innovativo servizio non solo promuove la sostenibilità, ma incoraggia anche una comunità più responsabile. Scopri come ogni piccolo gesto può fare la differenza nella lotta contro l'inquinamento!

Novità in arrivo per i cittadini di Turbigo: da oggi, in piazza Martiri delle Foibe, accanto alla casetta dell'acqua, sarà installato un distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì prossimo e consentirà a tutte le utenze domestiche e non domestiche di ritirare i sacchi in qualsiasi momento della giornata, grazie alla collocazione del distributore su suolo pubblico e al suo funzionamento continuo, 24 ore su 24. Per accedere al servizio, basterà utilizzare la propria tessera sanitaria o la carta d'identità elettronica intestata al contribuente registrato per la tassa rifiuti, a condizione che i pagamenti siano in regola.

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Modena rappresenta un passo significativo verso un centro storico più pulito e ordinato.

