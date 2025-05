Saccheggiati oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale a Gaza

Un episodio allarmante ha colpito la Striscia di Gaza, dove oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale sono stati saccheggiati. Questa crisi non è solo un attacco alla solidarietà umanitaria, ma riflette anche il crescente deterioramento della situazione sociale ed economica nella regione. Mentre il mondo guarda, la domanda resta: come possiamo garantire che l'assistenza arrivi a chi ne ha più bisogno? Una chiamata urgente all'azione per una pace sostenibile e duratura.

Oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sono stati saccheggiati questa mattina nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, riporta il sito di notizie Ynet. La folla ha assaltato circa 110 camion carichi di farina che avrebbe dovuto essere distribuita domani, secondo Ynet. Ieri un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) aveva dichiarato che " Gaza è il posto più affamato del mondo", dove "il 100% della popolazione è a rischio di fame". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saccheggiati oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale a Gaza

