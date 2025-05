Sabato shopping | i consigli del 31 maggio

Preparati a dare il benvenuto all'estate con i nostri consigli di shopping del weekend! Scopri le camicie uniche direttamente da Città del Messico, perfette per dare un tocco di originalità al tuo look. Non dimenticare il primo costume da bagno della stagione e i trendy jorts di Levi's, un must-have per chi ama la comodità senza rinunciare allo stile. Non lasciare che l'estate ti colga impreparato!

Le camicie speciali che arrivano da Città del Messico, il primo costume dell'estate e i jorts (jeans + shorts) di Levi's. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 31 maggio

Sabato shopping: i consigli del 17 maggio

Questo sabato, preparati a scoprire tendenze imperdibili! Ti presentiamo i consigli del 17 maggio: la sinergia tra Etro e l'artista Agostino Iacurci, occhiali da red carpet in vista del Festival di Cannes e ultime sneaker vegane e sostenibili in stile vintage.

