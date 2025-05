Ruolo strategico di export manager e avvocato d’impresa tra norme doganali trade compliance e fashion

In un'era di crescente incertezza economica e tensioni commerciali, il ruolo dell'export manager si trasforma in una vera e propria chiave di volta per le aziende, specialmente nel settore fashion. Non si tratta più solo di vendere oltre confine, ma di navigare norme doganali e compliance con competenza. La sinergia con l'avvocato d'impresa diventa cruciale: insieme, creano strategie vincenti per affrontare il mercato globale con sicurezza. Scoprire come può fare la differenza!

In un contesto di crescente instabilità globale e tensioni commerciali, il ruolo dell’export manager si è evoluto in maniera significativa, passando da una funzione prevalentemente operativa a una posizione strategica fondamentale per la crescita aziendale. Negli ultimi anni, le imprese devono confrontarsi con dinamiche più complesse, dovute a politiche protezionistiche, dazi straordinari e controlli sempre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ruolo strategico di export manager e avvocato d’impresa tra norme doganali, trade compliance e fashion

Argomenti simili trattati di recente

Alessandro Bolognesi nel mirino di Sassari per il ruolo di general manager

Alessandro Bolognesi, attuale direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini, è nel mirino di Sassari per il ruolo di general manager.

Cerca Video su questo argomento: Ruolo Strategico Export Manager Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Export manager alla prova tra dazi e instabilità globale; Slovacchia, partnership strategica. Export potenziale di 1,87 mld di euro; Export manager alla prova tra dazi e instabilità globale; Imprese estere: quante sono in Italia e come attrarne di nuove. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Export manager alla prova tra dazi e instabilità globale

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - In un’economia globale sempre più segnata da instabilità e tensioni commerciali, il ruolo dell’export manager ha subito una trasformazione profonda e irreversibile. Quello che fino a poc ...

Export manager: cosa fa e come può espandere il tuo business all’estero

Si legge su dcommerce.it: L’espansione internazionale rappresenta un obiettivo strategico per molte aziende ... Nelle piccole e medie imprese, invece, l’export manager può assumere un ruolo ancora più centrale, gestendo in ...

Record per l’export dei distretti agroalimentari: superati 28 miliardi. Ruolo strategico di Intesa Sanpaolo

foodaffairs.it scrive: I settori trainanti dell’export agroalimentare italiano Nel 2024, prima dell’introduzione dei dazi USA varati ad aprile 2025 dall’amministrazione Trump, la filiera dell’olio ha registrato una crescita ...