Rummenigge | Sogno infranto guarderò la finale da spettatore

Karl-Heinz Rummenigge, simbolo del calcio tedesco, si prepara a vivere una finale da spettatore. Un cambiamento inaspettato, che rispecchia un trend più ampio nel mondo dello sport, dove i legami tra le leggende e le loro squadre stanno evolvendo. La nostalgia di un tempo in cui si era protagonisti lascia spazio a nuove generazioni. Rummenigge, ora, osserva il suo sogno infranto: "Non è facile vedere la festa senza partecipare".

dall'inviato Immaginava un 31 maggio ben diverso Karl-Heinz Rummenigge, 70 anni fra qualche mese, icona del Bayern Monaco e del calcio tedesco con un passato in maglia nerazzurra. Si sente un po' come il padrone di casa messo alla porta, colui che (con la Uefa) organizza una festa bellissima e poi si accorge di essere solo un. ospite. "Sognavo un'altra finale in questo stadio, dopo quella persa col Chelsea nel 2012: il mio Bayern, in casa, davanti ai suoi tifosi, contro l'Inter in cui ci sono tanti amici. E invece la sfida con i nerazzurri è arrivata troppo presto e adesso la finale la guarderò da spettatore".