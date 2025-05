Rummenigge commosso | Con Pellegrini era nata una grande amicizia Quando arrivai all’Inter…

Karl-Heinz Rummenigge, commosso, ricorda l’amico Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, sottolineando come la loro amicizia sia nata nel segno della passione calcistica. In un momento in cui il mondo del calcio è in continua evoluzione, le storie di legami autentici come il loro risuonano più forti che mai. Rummenigge ci ricorda che dietro ai grandi nomi ci sono sempre relazioni speciali, che fanno la differenza dentro e fuori dal campo.

Rummenigge ha speso un pensiero in ricordo del compianto presidente Pellegrini: le sue parole nel giorno della scomparsa. Rummenigge, ex giocatore dell’ Inter e del Bayern Monaco, ai microfoni di Skysport ha parlato qualche ora prima e si è soffermato sulla morte dell’ex presidente nerazzurro, Ernesto Pellegrini. LE PAROLE – «Quando mi sono svegliato stamattina ho ricevuto il messaggio della sua scomparsa. Sono triste e addolorato. È stato una persona eccezionale. Mi ha portato dal Bayern all’Inter e per me è stato un secondo padre». «Quando ho smesso di giocare è nata una grande amicizia tra noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rummenigge commosso: «Con Pellegrini era nata una grande amicizia. Quando arrivai all’Inter…»

