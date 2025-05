Rumenigge | "Ernesto Pellegrini era un secondo padre per me Questa Inter può vincere la Champions"

Karl-Heinz Rummenigge omaggia un grande del calcio, Ernesto Pellegrini, definendolo "un secondo padre". Con una tale eredità, l'Inter, reduce da anni di alti e bassi, punta ora a riportare il club al vertice del calcio europeo. Le parole di Rummenigge risuonano come un inno alla resilienza e all’unità, ingredienti fondamentali per vincere la Champions. La storia si intreccia con il presente: sarà l'Inter a scrivere il prossimo capitolo?

Karl-Heinze Rumenigge conosceva molto bene Ernesto Pellegrini, che lo ha portato all`Inter dal Bayern Monaco nel 1984. Direttamente da Monaco,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Morte Pellegrini, Rumenigge si commuove intervistato a poche ore dalla finale di Champions: “Volevo andare a visitarlo, ma stava troppo male”

In una giornata di sport che prometteva emozioni forti, un ricordo ha rubato la scena. Karl-Heinz Rummenigge, visibilmente commosso, ha parlato di Ernesto Pellegrini, l'indimenticabile presidente dell'Inter, scomparso poche ore prima della finale di Champions League.

