Rovigo conquista il suo 15° titolo di campione d'Italia nel rugby, ribaltando il Viadana nella ripresa con un emozionante 27-21. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta l'apice di una stagione che ha visto il rugby italiano crescere in popolarità e competitività. Concludere la finale in un clima così intenso sottolinea la passione che circonda questo sport, coinvolgendo sempre più tifosi. Un'impresa da raccontare!

È Rovigo la squadra campione d’Italia 2025 del massimo campionato italiano di rugby. Il Rovigo si è aggiudicato per 27-21 la finale disputata a oggi allo stadio Lanfranchi di Parma, battendo il Viadana. Per Rovigo è il 15° titolo italiano conquistato nella sua storia. Avvio del match molto equilibrato, con il gioco che si concentra sulla metà del campo di gioco. Il primo affondo è di Viadana al 7’, ma la touche non funziona e occasione persa. Insiste, però, la formazione emiliana, ma tanti errori e falli da entrambe le parti. Al 12’ touche persa sui propri 5 metri da Rovigo, ma Iannelli perde l’ovale in avanti quando stava schiacciando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Rovigo campione d’Italia! Ribaltata Viadana nella ripresa

Rugby, Serie A Elite: Viadana a un passo dalla finale, Rovigo-Petrarca tutto in 80 minuti

Questo weekend si disputano le semifinali di ritorno della Serie A Elite di rugby, con Viadana e Petrarca Padova pronti a dare battaglia.

