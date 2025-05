Rugby giovanile il Gispi trionfa a L' Aquila e a Modena

Il rugby giovanile del Gispi si afferma a L'Aquila e Modena, dimostrando che il futuro è nelle mani di giovani talenti! Con i Tigers di Luca Nuti e Lorenzo Vannini che chiudono la fase-promozione al quarto posto, le formazioni giovanili diventano il vero cuore pulsante del movimento rugbistico pratese. Questo successo non è solo una vittoria, ma un segnale forte: investire nei giovani sta cambiando il volto dello sport!

Prato, 31 maggio 2025 - I Tigers di Luca Nuti e Lorenzo Vannini hanno chiuso la fase-promozione del campionato di Serie C di rugby al quarto posto. E con la stagione della prima squadra ormai andata in archivio, a prendersi la scena sono state le formazioni giovanili, da sempre vero motore del Gispi (e del movimento rugbistico cittadino) capaci di ottenere il primo posto in due competizioni di livello nazionale. Iniziando dal "Torneo Mucchi", andato in scena pochi giorni fa a Modena, che ha visto tre squadre di "gispolotti" salire sul podio: l'U12 e l'U10 si sono rivelate le migliori, aggiudicandosi il torneo nelle rispettive categorie.

Rugby giovanile, il Gispi trionfa a L'Aquila e a Modena

