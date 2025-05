Ruben Sosa su Psg Inter | Sono fiducioso e se Inzaghi stasera vince avrà offerte da tutto il mondo Ecco cosa penso di lui

Ruben Sosa, ex attaccante di Inter e Lazio, esprime grande fiducia per la finale di Champions contro il PSG. Se Inzaghi trionfa, potrebbe ricevere offerte da ogni angolo del mondo. Questo scenario non solo evidenzia il valore dell’allenatore, ma riflette anche un trend crescente nel calcio: la ricerca di talenti che trasformano squadre in vincitrici. Chi sarà il prossimo grande protagonista? La risposta sta nel cuore della finale!

Nel corso dell'intervista rilasciata a L'Interista e TuttoMercatoWeb, l'ex attaccante di Inter e Lazio, Ruben Sosa, ha parlato di Inzaghi, ex compagno di squadra, e più nello specifico della finale di Champions.

