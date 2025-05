Rubano smartphone e denaro negli spogliatoi durante una partita | due arresti

In un episodio che svela il lato oscuro dello sport, due ladri sono stati arrestati a Battipaglia mentre rubavano smartphone e denaro dagli spogliatoi durante una partita. Questo evento non è solo un crimine, ma un segnale preoccupante di come alcuni approfittino dell’allegria collettiva per colpire. La sicurezza nei luoghi di aggregazione diventa sempre più cruciale: un tema da non sottovalutare per garantire la tranquillità di tutti gli sportivi.

Sono stati arrestati, a Battipaglia, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia O.K. e M.D. accusati di "furto aggravato in concorso". I due, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, si sarebbero impossessati di quattro telefoni cellulari e danaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rubano smartphone e denaro negli spogliatoi, durante una partita: due arresti

Rubano smartphone alle atlete nella scuola calcio: arrestati due giovani stranieri

In un episodio che ha scosso Battipaglia, due giovani marocchini sono stati arrestati per aver derubato delle atlete all'interno di una scuola calcio.

