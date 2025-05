Rubano merce dal valore di oltre 900 euro in diversi supermercati | tre persone arrestate

Un furto audace mette in luce un fenomeno crescente: il crimine nei supermercati. Tre giovani rumeni sono stati arrestati dopo aver rubato cosmetici per oltre 900 euro tra Fabro e Ficulle. Questo episodio non solo solleva interrogativi sulla sicurezza nei negozi, ma si inserisce in un trend di furti mirati che colpisce il settore retail. La domanda sorge spontanea: quali misure adotteranno i supermercati per proteggere la loro merce?

Rubano cosmetici dal valore di oltre 900 euro in diversi supermercati tra Fabro e Ficulle. Giovedì mattina di carabinieri di Ficulle, insieme al personale della stazione di Montegabbione, hanno tratto in arresto tre cittadini di origine rumena, due donne e un uomo di etĂ compresa tra 20 e 29 anni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Rubano merce dal valore di oltre 900 euro in diversi supermercati: tre persone arrestate

Cerca Video su questo argomento: Rubano Merce Valore Oltre Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fidenza, rubano merce griffata al centro commerciale: due denunce; Rubano confezioni di caffè al supermercato: arrestati due uomini; Ladri di tonno e grana padano, rubano la merce dal supermercato e poi scappano con il bottino da oltre 1000 eu; Rubano profumi e abiti per 3000 euro a Mantova, in manette due peruviani bloccati fuori dal centro commerciale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Montemiletto, rubano oltre 800 euro di superalcolici: denunciati dai Carabinieri

Scrive irpinianews.it: La Stazione Carabinieri di Montemiletto, all’esito di lunghe e complesse attività di analisi delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza di un supermercato del posto, ha deferito in stat ...

Ladri di tonno e grana padano, rubano la merce dal supermercato e poi scappano con il bottino da oltre 1000 euro: denunciati i 3 uomini

Segnala ilgazzettino.it: SAN DONÀ DI PIAVE - Nel bagagliaio i vigili che hanno effettuato la perquisizione, hanno trovato di tutto, da centinaia di scatolette di tonno a vari chili di Grana Padano, capi ...

Rubano profumi e abiti per 3000 euro a Mantova, in manette due peruviani bloccati fuori dal centro commerciale

Lo riporta virgilio.it: Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, fi ...