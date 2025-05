Rubano il bancomat dimenticato al supermercato | denunciati marito e moglie

Un'azione avventata che si è trasformata in un incubo legale per una coppia di coniugi. Rubare un bancomat dimenticato al supermercato può sembrare un gesto innocuo, ma il risultato è sorprendente: identificati e denunciati, ora devono affrontare le conseguenze. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di frodi quotidiane, mettendo in luce quanto sia facile cadere nei tranelli della legge. Attenzione: nessun furto rimane impunito!

Hanno pensato, probabilmente, che nessuno sarebbe mai risaliti a loro. Che almeno fino a quando il proprietario non avesse disattivato la carta, avrebbero potuto fare piccoli acquisti. Si sbagliavano però. E di grosso. Perché non soltanto sono stati identificati, ma denunciati alla Procura per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Rubano il bancomat dimenticato al supermercato": denunciati marito e moglie

Milano, fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro – Video

Un audace colpo si è verificato a Magenta, Milano, dove un gruppo di ladri ha fatto esplodere il bancomat di una filiale del Banco di Desio, riuscendo a rubare 16mila euro.

