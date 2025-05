Rubano due bici da 5mila euro a coppia di turisti in centro a Milano Ritrovate poche ore dopo

A Milano, una coppia di turisti ha vissuto un incubo: le loro bici da 5mila euro rubate nel cuore della città. Ma la tecnologia ha giocato un ruolo chiave! Grazie al sistema GPS, le biciclette sono state ritrovate in poche ore, dimostrando l'importanza della sicurezza in un'epoca in cui il furto è sempre più comune. Un utile promemoria per tutti: investire nella tecnologia può fare la differenza!

Provvidenziale è stato il fatto che le due biciclette, del valore di 5mila euro, fossero dotate di sistema Gps per il rilevamento satellitare. E così, nell'arco di una sola giornata, le bici (rubate in pieno centro a Milano a due turisti tedeschi) sono state rintracciate nel Milanese e restituite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rubano due bici da 5mila euro a coppia di turisti in centro a Milano. Ritrovate poche ore dopo

