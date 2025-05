Ruba la borsa dal negozio l' appello sui social | Riporti indietro la merce oppure verrà denunciata e il video sarà pubblicato

Un furto in un negozio di corso Vittorio Veneto a Favara si trasforma in un caso mediatico. La proprietaria, visibilmente indignata, ha lanciato un appello sui social: "Restituisci la borsa o pubblicheremo il video e denunceremo". Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più attuale: il potere del web nel contrastare i crimini. In un’epoca in cui tutto può diventare virale, chi crede di farla franca potrebbe dover ricredere.

Ruba una borsa, di una importante marca, in un negozio di corso Vittorio Veneto a Favara. Crede d'averla fatta franca, ma non è stato così. Né così potrà essere. I proprietari sono riusciti, attraverso gli impianti di videosorveglianza interni all'esercizio commerciale, a sgamare l'autrice del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ruba la borsa dal negozio, l'appello sui social: "Riporti indietro la merce oppure verrà denunciata e il video sarà pubblicato"

Novara: ruba la borsa ad una donna, ma viene fermato da un imbianchino

Nella mattinata di ieri a Novara, un uomo di 50 anni ha rapinato una donna rubandole la borsa in via Crespi.

