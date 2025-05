Rozzano dopo gli spari resta l’emergenza Il ferito era appena stato sfrattato dalle cantine Aler

A Rozzano, la vita sembra riprendere il suo corso, ma l’eco della sparatoria rimane nell’aria, come un monito di una realtà troppo spesso ignorata. Il ferito, appena sfrattato da un’abitazione ALER, incarna le difficoltà che tanti giovani affrontano oggi in quartieri colpiti da degrado e emarginazione. Questo episodio accende i riflettori su un’emergenza sociale che richiede attenzione e interventi concreti. La normalità apparente nasconde sfide che non possiamo permetterci

Rozzano (Milano), 31 maggio 2025 – Il giorno dopo la sparatoria avvenuta in via dei Glicini, nel cuore del quartiere Popolare di Rozzano, dal mese di aprile “zona rossa“, la vita scorre normalmente. Dallo scantinato dove è stato trovato a terra ferito da un colpo di arma da fuoco il trentenne nordafricano ieri pomeriggio, escono due bambini vivaci e felici con le loro biciclette, accompagnati dalla mamma. Normalità solo apparente. Perché il fuoco cova sotto la cenere. Uno dei due ragazzini racconta con dovizia di particolari che era “a scuola” e ha sentito “degli spari”. Ha il sorriso sulle labbra, probabilmente non ha più di otto anni e lo sguardo di chi ormai non si spaventa più davanti a certe scene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, dopo gli spari resta l’emergenza. Il ferito era appena stato sfrattato dalle cantine Aler

