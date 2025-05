Rovinosa caduta in bici allo stadio comunale | uomo portato in ospedale

Un pomeriggio di sport si è trasformato in un episodio di apprensione a Darfo Boario Terme. Un anziano di 82 anni è stato vittima di una rovinosa caduta in bici nei pressi dello stadio comunale, evidenziando quanto sia cruciale la sicurezza per i ciclisti, soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. Questo incidente ci ricorda l'importanza di campagne di sensibilizzazione e infrastrutture adeguate per proteggere chi ama pedalare.

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di venerdì 30 maggio a Darfo Boario Terme, dove un anziano di 82 anni è rimasto ferito in una brutta caduta in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15 in via Mario Rigamonti, nei pressi dello stadio comunale. A lanciare l'allarme sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Rovinosa caduta in bici allo stadio comunale: uomo portato in ospedale

