Rotonda a Mare | la scenografia tra tv cucina e mondo del cinema

La magia della scenografia fa tappa a Senigallia con ‘Prima Scena’, un festival che celebra i talenti marchigiani nel mondo del cinema e della cucina. Sotto la direzione artistica di Giancarlo Basili, questa seconda edizione svela come il design visivo possa trasformare ogni storia in un’esperienza indimenticabile. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte che trasforma la realtà e crea incanto! Non perdere l'opportunità di immergerti in questo universo creativo.

Fa tappa a Senigallia la seconda edizione del festival regionale itinerante ‘ Prima Scena ’. La manifestazione è stata ideata dal celebre scenografo Giancarlo Basili, che ne è anche il direttore artistico del festival Giancarlo Basili. ‘Prima Scena’ ha avuto l’intelligente idea di raccontare i grandi talenti della scenografia originari delle Marche, da Dante Ferretti al senigalliese Carlo Cesarini. Questo pomeriggio (ore 17.30) la Rotonda a Mare ospiterà una serie di appuntamenti, a cominciare dalla proiezione del docufilm ‘ Le Marche degli scenografi ’, diretto da Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio nei luoghi e nei protagonisti della prima edizione del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotonda a Mare: la scenografia tra tv, cucina e mondo del cinema

Cerca Video su questo argomento: Rotonda Mare Scenografia Tv Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Rotonda a Mare: la scenografia tra tv, cucina e mondo del cinema; Il festival della scenografia “Prima Scena” fa tappa alla Rotonda a Mare; Cucina e cinema, mix d’autore. Sabato e domenica “Prima Scena” fa tappa alla Rotonda a Mare di Senigallia; Il festival della scenografia 'Prima Scena' fa tappa alla Rotonda a Mare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rotonda a Mare: la scenografia tra tv, cucina e mondo del cinema

Scrive msn.com: Fa tappa a Senigallia la seconda edizione del festival regionale itinerante ‘Prima Scena’. La manifestazione è stata ideata dal ...

Cucina e cinema, mix d’autore. Sabato e domenica “Prima Scena” fa tappa alla Rotonda a Mare di Senigallia

Come scrive msn.com: Dalla scenografia di un film a quella di un piatto. Perché, nell'arte come in cucina, l’occhio vuole la sua parte. Si parlerà anche di questo in occasione ...

Il festival della scenografia “Prima Scena” fa tappa alla Rotonda a Mare

senigallianotizie.it scrive: Prosegue con un ricco secondo appuntamento il festival della scenografia Prima Scena in programma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alla Rotonda a Mare di Senigallia. Due giornate ad ingresso gratu ...