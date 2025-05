Rotary e rappresentanze diplomatiche al servizio della salute l' incontro a Villa Niscemi

A Villa Niscemi si è svolto un incontro che segna una sinergia potente tra il Rotary Club di Palermo e il Corpo Consolare. In un'epoca in cui la salute pubblica è al centro del dibattito globale, queste due istituzioni uniscono forze per affrontare le sfide sanitarie con un approccio innovativo e collaborativo. È un esempio concreto di come l’unione di intenti possa generare cambiamenti positivi nella comunità. Non perdere l'occasione di scoprire come stanno facendo la differenza!

Rotary e rappresentanze diplomatiche, insieme al servizio della salute. A Villa Niscemi l'incontro tra il Corpo Consolare e il Rotary club Palermo. Due istituzioni internazionali distinte ma con finalità convergenti. L'obiettivo è comune: collaborare per migliorare la salute pubblica.

