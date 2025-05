Rotary Club delegazione sannita a Monopoli per sottoscrivere un ‘Patto di Gemellaggio’

Un passo verso la valorizzazione culturale! Il Rotary Club di Benevento è pronto a siglare un Patto di Gemellaggio con il club di Monopoli, focalizzandosi sulla storica Via Traiana. Questo accordo non solo unisce due realtà locali, ma riporta alla luce un patrimonio dimenticato che merita di essere riscoperto. Un’iniziativa che dimostra come la cultura possa essere un ponte tra territori, promuovendo collaborazione e crescita reciproca. Non perdere l'occasione di scoprire i dettagli!

Tempo di lettura: 2 minuti “Domani il Rotary Club di Benevento, a Monopoli, sottoscriverà un Patto di Gemellaggio con l’omologo club pugliese, per promuovere la valorizzazione culturale della Via Traiana. La delegazione sannita vede partecipi la Segretaria di Club, Avv. Assunta Ventorino, il Prefetto, Avv. Ernesto Canelli, il Tesoriere, Dr. Paolo Palummo, la Responsabile delle Relazioni Internazionali, Prof. Rossella Del Prete, la Presidente Eletta (A.R. 202728) Dr.ssa Antonella Casani e la Presidente in carica, Avv. Erminia Mazzoni. Il viaggio sulle tracce della storia ha l’ambizione di poter rendere i Club Rotary attraversati dall’antica via di collegamento tra i due mari, tra Est e Ovest, parte del processo di confronto e collaborazione che il Ministero della Cultura ha promosso nell’ambito del Progetto “Via Appia Regina Viarum. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotary Club, delegazione sannita a Monopoli per sottoscrivere un ‘Patto di Gemellaggio’

