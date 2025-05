Rose Villain torna col singolo victoria’s secret fear Tony Effe

Rose Villain è tornata e lo fa con il botto! Il nuovo singolo "Victoria's Secret" in collaborazione con Tony Effe promette di conquistare le classifiche e i cuori. Questo brano non è solo un ritorno, ma rappresenta un’alleanza esplosiva che si inserisce nel trend crescente della musica pop italiana, dove le collaborazioni sono la chiave del successo. Pronti a lasciarvi coinvolgere da sonorità irresistibili? Non perdetevelo!

Roma, 31 mag. (askanews) – Rose Villain torna per l’attesissimo singolo “victoria’s secret” (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe. Dopo aver già infiammato le classifiche con precedenti collaborazioni diventate hit, i due artisti uniscono di nuovo le forze per un brano destinato a lasciare il segno. In “victoria’s secret”, l’ascoltatore viene immerso in una narrazione avvolgente fatta di passione, desiderio e vulnerabilità. Il brano colpisce per la sua atmosfera seducente in cui le voci dei due artisti si rincorrono e si intrecciano, dando vita a un’alchimia potente e irresistibile. Dopo “Michelle Pfeiffer” e “BALENCIAGA”, con questo nuovo brano, Rose Villain e Tony Effe confermano la loro capacità di sorprendere e coinvolgere, dimostrando ancora una volta di essere tra i protagonisti più solidi e magnetici dell’attuale panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Rose Villain apre il pop up store di Good Villain a Milano

Milano accoglie il pop up store di Good Villain, il brand di make up e skin care lanciato da Rose Villain a inizio 2025.

