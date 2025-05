Rombo d’epoca tra mare e monti | è partita la XXXV Targa di Capitanata

È partita con un rombo di motori e passione la XXXV Targa di Capitanata! Ieri, dalle affascinanti vie di Foggia, cinquanta auto storiche hanno dato vita a un viaggio tra mare e monti, celebrando un legame profondo con la tradizione automobilistica. Questo evento non solo esalta il patrimonio motoristico, ma riflette un crescente amore per i viaggi su strada che uniscono bellezza e avventura. Rimanete sintonizzati per scoprire nuove storie sulle quattro ruote!

È partita ieri pomeriggio alle 16 da piazza Giordano, nel cuore di Foggia, la XXXV edizione della Targa di Capitanata, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto storiche. Cinquanta vetture iscritte ASI hanno inaugurato il percorso attraversando il centro cittadino per dirigersi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rombo d’epoca tra mare e monti: è partita la XXXV Targa di Capitanata

