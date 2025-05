’Romagna e dintorni’ ecco il nuovo locale in corso Garibaldi

Nel cuore di Milano, il nuovo locale "Romagna e Dintorni" di Fabio Albertini sta già facendo parlare di sé. Un mix perfetto tra beershop e pub, dove gli amanti delle birre artigianali possono scoprire gusti unici. Questo trend di spazi conviviale e autentici riflette una crescente passione per la qualità e la tradizione. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che celebra il meglio del nostro territorio!

Ha aperto in corso Garibaldi il nuovo locale di Fabio Albertini: Romagna e Dintorni, un originale spazio che unisce l’anima di un beershop per la vendita di birre artigianali d’asporto a quella di un pub accogliente per il consumo sul posto. All’inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, erano presenti l’assessore Lorenzo Plumari e i rappresentanti di Confesercenti Ravenna-Cesena, che hanno colto l’occasione per rivolgere il loro più grande “in bocca al lupo” a Fabio per la sua nuova avventura. Romagna e Dintorni propone una selezione di birre artigianali provenienti da Romagna, Emilia, Toscana e Marche, accompagnate da vini, liquori, distillati, cocktails e bevande analcoliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Romagna e dintorni’, ecco il nuovo locale in corso Garibaldi

