Roma trova il corpo senza vita della madre in una scarpata

Una tragedia ha scosso Roma: il corpo di una madre è stato ritrovato senza vita in una scarpata. La figlia, sconvolta, ha lanciato l’allerta al 112. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia importante restare connessi ai propri cari, soprattutto in un periodo in cui l’isolamento può diventare un problema sempre più tangibile. Una riflessione necessaria su relazioni e supporto emotivo nella nostra società moderna.

Roma, 31 maggio 2025- Ha trovato il corpo senza vita della madre in una scarpata lungo una piazzola di sosta, dove a poca distanza si trovava anche la macchina della vittima. E’ successo intorno alle 20 di ieri, in viale dell’Oceano Indiano, all’Eur. A chiamare il 112 è stata la figlia della donna morta, una 86enne romana. Sul posto, insieme ai militari della stazione Torrino nord e dell’Eur impegnati nelle indagini, il medico legale che non avrebbe riscontrato segni di violenza sul cadavere dell’anziana, lasciando così spazio all’ipotesi del malore. Nei prossimi giorni l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

