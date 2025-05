Roma trova corpo della madre in scarpata vicino la macchina | indagini in corso

Un dramma familiare si è consumato a Roma, dove una figlia ha trovato il corpo senza vita della madre in una scarpata. Questo tragico episodio mette in luce la fragilità della vita e l'importanza di prendersi cura dei propri cari, soprattutto nella terza età. Con le indagini in corso, ci si interroga sulle cause di questo misterioso decesso. Un richiamo a riflettere sul supporto che possiamo offrire alle generazioni più vulnerabili.

(Adnkronos) – Ha trovato il corpo senza vita della madre in una scarpata lungo una piazzola di sosta, dove a poca distanza si trovava anche la macchina della vittima. E' successo intorno alle 20 di ieri, in viale dell'Oceano Indiano, all'Eur. A chiamare il 112 è stata la figlia della donna morta, una 86enne romana.

Roma, trova corpo della madre in scarpata vicino la macchina: indagini in corso

